Російська армія ні на метр не просунулась до Харкова, – Терехов висловив вдячність захисникам

Російські окупанти не припиняють наступ на Харків, але отримують гідну відсіч. Наші військові не дають ворогові просунутися до міста ні на метр.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, подякувавши захисникам Харкова. У своєму відеозверненні він також висловив вдячність усім мешканцям міста за їхню витримку та мужність.

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Попри те, що Харків з перших днів війни є однією із головних цілей ворога, місто тримає оборону. Усі спроби прориву рашистів зазнають краху.

Хочу сказати величезне спасибі нашим героїчним військам, які тримають оборону Харкова. За цей час російська армія ні на метр не просунулася до міста,

– наголосив Ігор Терехов.

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Унаслідок російських обстрілів у Харкові зруйновано близько 600 житлових будинків. Рашисти також розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологовий. Однак міська влада вже планує відновлення інфраструктури. Харків обов'язково відродиться, зараз головне – прогнати ворога.

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