З в'язниці на фронт: колишніх ув'язнених жінок з Росії помітили під час штурмів

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що колишні ув'язнені росіянки почали брати участь у штурмових діях. Раніше такі випадки не траплялися.

Волошин зазначив, що наразі такі жінки ще не потрапляли в полон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Що відомо про участь у штурмах російських жінок

Речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що російські жінки на фронті переважно є колишніми ув'язненими із загонів "Шторм". Він також розповів, яку роль вони виконують у ворожій армії.

Здебільшого, в окупаційній армії жінки залучаються як медичний персонал, підрозділи зв'язку, забезпечення. Останнім часом вони були помічені під час участі у штурмових діях,

– каже Волошин.

Раніше Росія також формувала нові штурмові підрозділи із засуджених та хворих на гепатит. Військових планували розміщувати на окупованих територіях Луганської та Донецької області.

Зазначимо, що Росія використовує тактику, при якій 90% її військових можуть загинути. Внаслідок цього ресурси та резерви росіян значно зменшуються.

Ветеран АТО Євген Дикий зазначив, що Росія діє за стратегією "все або нічого", кидаючи всі сили на фронт.