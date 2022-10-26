Резніков назвав російську армію "паперовим тигром": що це означає
Джерело:Fox News
Російське військо виявилось "паперовим тигром". Тому "друга армія світу" – це лише слова, і вона нічого не значить.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Збройні Сили України довели, що Росія – це насправді "паперовий тигр".
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Що означає "паперовий тигр"
Як розповів Резніков, до повномасштабного вторгнення багато столиць були впевнені, що воно буде стрімким, і Україна впаде за 72 години. Вони думали, що український парламент, уряд та президент будуть захоплені чи втечуть до Європи.
Ми довели, що у нас був інший сценарій. Ми завдали їм поразки, ми відкинули їх і продовжуємо перемагати. Ми довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це "паперовий тигр"
– зазначив міністр.
Секретна зброя "другої армії світу"
У мережі з'явилось відео, на якому стару гаубицю Д-1 тягне дорогою військова вантажівка армії Путіна. Це радянська артилерійська система. Гаубиці калібром 152 міліметри взяли на озброєння ще у 1943 році.
Через "велику" швидкість гаубицю сильно трясло, тому стара техніка ледь не розвалилася.
В армії окупантів багато проблем
Серед багатьох проблем у збройних силах Росії процвітають расизм і фанатизм. Через це висока ймовірність етнічних конфліктів. Нещодавно було опубліковано кадри, як російський офіцер б'є солдата-мусульманина. Він карав його за те, що загарбник намагався молитися у певний час.
В американському Інституті вивчення війни зазначають, що расова та релігійна напруженість також може допомогти пояснити відносне заспокоєння Кадирова та очевидне відокремлення Прігожина від нього.
Нагадаємо, що в арсеналі Росії залишилося:
- 124 ракети "Іскандер" із 900, які були на початку вторгнення,
- 272 ракети "Калібр" з 500,
- 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з 444.
До речі, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов заявляв, що 13% від "стартових" запасів ракет "Іскандер" є ганьбою для Росії.
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