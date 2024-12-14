Російська війська у Сирії не можуть дістатися авіабази: бояться, що накриють вогнем

У Сирії впав режим Башара Асада. Російські військові, що базуються у регіоні, скаржаться на проблеми з евакуацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Що відомо про евакуацію росіян з Сирії

У ГУР повідомляють, що сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем.

Процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4,

– вказують розвідники.

Полковник російської армії Дмітрій Мотрєнко за дорученням вищих вождів проводив переговори із представниками військових контингентів інших держав у Сирії. Зазначається, що він просив гарантії недоторканості для російських солдатів у районі аеродрому Т4.

Також у Сирії з'явилися найманці російських ПВК, які, зокрема, належать до "Африканського корпусу". Їхнє завдання полягає у тому, аби захищати підрозділи росіян, які рухаються з глибини країни до баз на узбережжі.



У п'ятницю, 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма.

Росіяни планують залучити до евакуації солдат з Сирії ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків. Вони будуть перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловска та Владівостока.