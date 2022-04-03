Російська армія – це тупе, жалюгідне та злодійкувате плем'я

Російська армія – це Орда, яка прийшла в Україну вбивати, руйнувати та грабувати! Кидає трупи своїх убитих соратників на поживу собакам, але тягне додому крадені унітази та електром'ясорубки. Друга армія світу, що складається з мародерів, ґвалтівників, убивць та найманців, показала своє справжнє обличчя.

Держава-гопнік

Росія давно не федеративна республіка, це держава гопника, це держава-гопник. Хіба можна назвати подібну ракове утворення Імперією? І в якому маренні можна назвати українців і росіян одним народом?

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Якщо 75% населення 140-мільйонної країни підтримує цю війну, підтримує плішивого вбивцю на троні, схвалюють те, що творить російська армія в сусідній державі, отже, росіяни смертельно хворі та місце їм за залізною завісою, у клітці, а не в цивілізованому світі.

Нова Чорна книга

У євреїв, які пережили Голокост, є Чорна книга – до неї записані злочини та імена злочинців, які знищували єврейський народ. Щоб ніколи нічого не забути.

Україна має написати свою Чорну книгу, щоб поіменно знати тих, хто чинив злочини на нашій землі, тих, хто придумав цю війну, тих, хто організував її, тих, хто вбивав, грабував, ґвалтував і мародерствував. І потім знайти кожного, як євреї знайшли Ейхмана, як знайшли тих, хто вбивав у Мюнхені... Знайти та ...денацифікувати. Остаточно денацифікувати та демілітаризувати.

Щоб убивці, ґвалтівники та мародери билися від страху щовечора, коли треба в сутінках дійти до дому. Від кожного стукоту у двері.

Про роль літератури

Власне, все. Тепер можна про сльозу дитини. І про те, чи читав Гітлер Генріха Гейне. І яких поетів любив Гіммлер?

В одного вбитого в Україні росіянина у речах знайшли томик Булгакова. Він читав Михайла Опанасовича між "ратними подвигами".

Це брехня, що література несе розумне, добре, вічне. Нічого вона не несе, якщо всередині в тебе порожнеча. Це я вам як письменник говорю. Нічого.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: