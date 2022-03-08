Російська армія вперше в історії людства відмовляється забирати тіла своїх загиблих, – МВС

Втрати Росії у підлій війні проти України вже складають понад 12 тисяч військових. Багато тіл російських військових залишаються в Україні.

МВС відкрило телеграм-канал "Ищу своих"

Радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу розповів про відкриття телеграм-каналу "Ищу своих". Канал створений для росіян, щоб вони бачили, що відбувається з їхніми полоненими.

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Також Денисенко зауважив, що росіяни не забирають тіла своїх загиблих військових.

Російська армія вперше в історії людства відмовляється забирати тіла своїх мертвих, своїх убитих воїнів,

– заявив радник очільника МВС.

Денисенко закликав поширювати телеграм-канал "Ищу своих".

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