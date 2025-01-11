Бійці 3-ї ОШБр розгромили росіян на Харківщині: в мережі з'явилося відео

Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео боїв 8 та 9 січня у Харківській області. Під час них окупанти втратили 20 одиниць техніки.

У бригаді кажуть, що "це майже як танкова битва під Бродами у 41-му році". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду.

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Що відомо про бої на Харківщині

За словами бійців 3-ї ОШБр, 8 та 9 січня силами 4-ї гвардійської танкової Ордена Леніна дивізії 1-ї танкової армії Росії окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив. Частину колони вдалося зупинити влучанням з протитанкових ракетних комплексів.

Бійці знищують російську техніку на Харківщині: відео 3-ї ОШБр

Тоді танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінах. Решту техніки українські бійці атакували з FPV. Їм вдалося зруйнувати понтонну переправу та потопити танк. Ворожу піхоту накрили скидами та артилерією, а ті, хто вижив, почали відступати.

Однак, попри втрату всієї колони, росіяни повторили спробу штурму бронегрупою одразу з чотирьох напрямків. Після ураження бійцями бригади, російська бронетехніка була знищена з ПТРК та безпілотними засобами.