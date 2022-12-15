3 буханки хліба на 30 бійців: окупанти бідкаються на нікчемне забезпечення "другої армії світу"

Російська влада навіть не може забезпечити свою армію їжею. Окупанти скаржаться на жахливі умови на фронті.

Перехват розмови російського загарбника опублікувало Головне управління розвідки. Він побідкався через відсутність їжі.

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Як Росія забезпечує свою армію

Окупант розповів, що їхні військові змушені ділити три буханки хліба на 30 осіб. Також вони вбивають домашню худобу у місцевих, щоб прогодувати себе.

Сьогодні хлопці пішли за 15 кілометрів у магазин по хліб. У нас хліба немає. Нам привезли їжі на три дні стільки, що одна людина за раз з'їдає. Нам взводний сказав: ідіть, прибийте корову. От вчора прибив корову. У нас три буханки білого хліба на 30 осіб. Ми по шматку відрізали собі на сім осіб – і все, більше немає,

– розповів російський солдат.

Окрім цього, окупант зазначив, що у місцевих жителів не можна нічого брати, бо можна отруїтися.

Окупант поскаржився на відсутність їжі: дивіться відео

Росіяни замерзають в окопах

Український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив той факт, що російські вояки замерзли.

Так, на відео можна побачити, як окупант перевіряє позиції російських вояк, троє з них замерзли та не подавали ознак життя.