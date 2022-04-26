Російська артилерія переважає, – Костенко розповів, наскільки гаряча ситуація на Півдні

Ситуація насправді дуже напружена, це правда. Весь час б'є артилерія, противник має більші ресурси і через це дуже важко говорити про якийсь контрнаступ.

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат та військовий Роман Костенко. Він також додав, що українське військо може відповідати точково, але ми не можемо собі дозволити вести обстріл, як вони – завжди і майже цілодобово.

Читайте також Путін 9 травня може готувати "сюрпризи", – російський опозиційний журналіст

Тому говорити про те, що вони слабкі чи ми їх відтісняємо – не варто. Нам зараз потрібно "наростити м'язеву масу", ми дуже потребуємо ту зброю, які нам пообіцяли партнери,

– говорить Костенко.

"Адже це потрібно для того, аби "викурити" ту техніку, яку вони закопали на рубежах Миколаївської та Херсонської областей. На Півдні зараз дуже гаряче, йдуть постійні обстріли. Тому ми стримуємо всіма силами ворога, аби не дати йому йти далі," – розповідає Роман Костенко.

Варте уваги: Росія завдала удар по мосту на Одещині – дивіться відео