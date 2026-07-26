Замість продуктів – згорілі полиці: моторошні кадри зсередини АТБ після російського удару

Країна-агресорка продовжує атакувати мирні міста України. Рятувальники показали фото наслідків удару по Чернігову.

Також у місті відомо про загиблих. Про це заявив Голова місцевої ОДА В'ячеслав Чаус.

Що відомо про удар по Чернігову?

У неділю, 26 липня, Росія серед білого дня вдарила безпілотниками по Чернігову. Внаслідок атаки був знищений супермаркет АТБ.

Голова місцевої ОДА повідомив, що своїми діями країна-агресорка вбила 2 людей. Серед них – 9-річна дівчинка.

Мої співчуття рідним. Попередньо, ще 20 людей постраждали. Серед них – 10-річний хлопчик. Троє людей зараз у реанімації,

– заявив Чаус.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Інформація про наслідки ще уточнюється. Він додав, що на інших місцях ударів пошкоджені автівки, СТО. Всі необхідні служби працюють.

ДСНС повідомили, що унаслідок влучань виникли пожежі. Рятувальники працюють над ліквідацією займання.

Рятувальники продемонстрували фото жахливих руйнувань в магазині, який був атакований військовими країни-агресорки.

Росіяни вдарили по супермаркету в Чернігові / Фото ДСНС

Які останні російські удари по Україні?

Вранці цього ж дня росіяни атакували Харків, влучивши баражувальним боєприпасом по приватному будинку. Внаслідок удару була вбита жінка, відомо про постраждалих.

У суботу, 25 липня, росіяни вдарили по Одещині. За словами глави ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджений приватний житловий будинок та близько десяти прилеглих. Поранень зазнав 65-річний чоловік.