Росіяни скинули КАБ на 5-поверховий будинок в Ізюмі: під завалами можуть бути люди

Російська армія 29 жовтня завдала удару керованою авіабомбою по п'ятиповерховому житловому будинку в Ізюмі. Під завалами досі можуть перебувати заблоковані мешканці.

Відомо про постраждалих. Про це сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Що відомо про обстріл? Ворожий боєприпас спричинив значні руйнації конструкцій будівлі. На місці атаки фахівці негайно розгорнули екстрені заходи з ліквідації наслідків прильоту. Поранення отримали щонайменше п'ятеро людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під уламками перекриттів можуть перебувати мешканці зруйнованого під'їзду. Медичні працівники надають невідкладну допомогу травмованим містянам. Нагадаємо, що російські військові не припиняють тероризувати регіон. Увечері 27 жовтня окупанти завдали удару по житловому будинку в Харкові.