Словаччина несподівано викликала російського посла через удар по будівлі СБУ у Києві

Росія у п'ятницю, 4 вересня, завдала удару дроном по головній будівлі СБУ в Шевченківському районі Києва. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російську атаку.

У Братиславу викликали російського посла. Про це політик написав у власних соцмережах.

Що сказали у Словаччині?

Юрай Бланар заявив, що Словаччина засудила російський удар реактивним безпілотником по головній будівлі Служби безпеки України. Політик підкреслив, що споруда розташована поряд з консульським відділом посольства Словаччини у Києві.

Він зазначив, що консульство використовується в обмеженому режимі з міркувань безпеки. В момент нападу там нікого не було.

Братислава звернулась до Москви із закликом утриматися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці цивільних осіб. Також політик закликав Росію та Україну утриматись від ескалації.

Водночас ми закликаємо обидві сторони уникнути подальшої ескалації, яка посилює напругу та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту,

– заявив Юрай Бланар.

Він наголосив, що дав вказівку викликати російського посла в Словаччині.

Нагадаємо, що низка європейських дипломатів також засудила російський удар по Києву 4 вересня. Експосол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра написав у соцмережах, що українські дрони мають "завітати у центр Москви".