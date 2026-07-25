Буданов розповів, хто має відповісти за трагедію на Київщині

У п'ятницю, 24 липня, Росія завдала удару балістикою по Київській області. Під час атаки там проходив спеціалізований захід, в якому брали участь представники української оборонної індустрії.

Кирило Буданов розповів, хто має нести відповідальність за скоєнне. Глава Офісу президента написав про це у власних соцмережах.

Що сказав Буданов?

Чиновник повідомив, що на Київщині 25 липня оголосили днем жалоби за загиблими. Буданов побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим та зазначив, що лікарі борються за життя кожного з них.

Він назвав дії Росії черговим воєнним злочином. Глава ОП підкреслив, що ворог навмисно завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації.

Це свідомий акт тероризму. Однак в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім,

– заявив Буданов.

Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Що відомо про російський удар по Київщині?

У п'ятницю, 24 липня, Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400. Рада зброярів розповіла, що удар припав на об'єкт, де у той час проходила оборонна виставка. Київська ОВА зазначила, що станом на 16:20 24 липня унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджені 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що станом на 15:00 24 липня відомо про 10 загиблих. Ще близько 100 людей отримали поранення. Серед них керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій УДО України Валентина Савіцька.