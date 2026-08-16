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24 Канал Новини України Росія атакувала Одещину дронами: є постраждалий
16 серпня, 08:39
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Росія атакувала Одещину дронами: є постраждалий

Данило Жоров

Росія вранці 16 серпня завдала удару по Білгород-Дністровську. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки.

Про це повідомив начальник ОВА області Олег Кіпер

Які наслідки атаки?

Росіяни у неділю, 16 серпня, знову тероризували українські мирні міста. Військові країни-агресорки завдали удару по півдню Одещини.


Наслідки російської атаки / Фото ДСНС Одещини

Близько 04:51 у Білгород-Дністровському районі пролунала повітряна тривога. О 7:56 Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджені фасади трьох житлових 5-поверхових будинків. Також ударна хвиля вибила вікна.

За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала. На місці працюють усі відповідні служби.


Росіяни атакували Одеську область / Фото ДСНС Одещини

Також вранці 16 серпня окупанти атакували Київщину безпілотниками. В регіоні працювала ППО.

Вночі цього ж дня росіяни завдали комбінованого удару по Кривому Рогу. Окупанти били по місту ракетами та "Шахедами". Відомо про 1 загиблого та 6 постраждалих.

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