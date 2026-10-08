Російська атака на Одещину: пошкоджено притулок для тварин

Унаслідок російського обстрілу в Одеській області пошкоджено притулок для тварин. Під час атаки загинув один собака, ще один – зазнав поранень.

Також знищено понад десяток автомобілів. Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо про атаку

Вогнеборці зуміли зупинити поширення вогню та врятувати від знищення розташовану поруч головну будівлю притулку. Утім, унаслідок влучання зазнали пошкоджень вольєри та зовнішній паркан закладу.

Окрім цього, на розташованій поблизу стоянці спалахнула пожежа, яка охопила транспортні засоби. У вогні повністю згоріли 14 легкових автомобілів, а ще 13 машин отримали ушкодження різного ступеня.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. Також на місці події працювали 6 фахівців та одна одиниця техніки від Асоціації добровільних пожежних України.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що вранці Росія також атакувала Рівненщину. В області пошкоджено цивільне підприємство, спалахнула пожежа.

За попередніми даними, обійшлося без поранених.