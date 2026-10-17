Росія вдарила по приватних будинках на Полтавщині: є загиблий та постраждалі

Країна-агресорка продовжує запускати ударні безпілотники по Україні. Ворог атакував Полтаву.

Відомо про щонайменше одну жертву. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Ввечері 17 жовтня Росія атакувала Полтаву ударними БпЛА. О 21:31 у місті прогриміли вибухи.

Дяківнич написав, що попередньо, зафіксовані влучання БпЛА у районі приватних житлових будинків. На місці вже працюють усі оперативні служби.

Станом на 22:17 відомо про одну загиблу людину. Також 2 осіб постраждали. Ворог пошкодив 4 приватні будинки. Посадовець зауважив, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у суботу, 17 жовтня, росіяни також тероризували критичну інфраструктуру України. Внаслідок влучань пошкоджені енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Чернігівській та Тернопільських областях.