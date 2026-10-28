Росія атакувала Рівненщину: спалахнуло цивільне підприємство, є загиблий

Росія ввечері 28 жовтня запустила безпілотники по Рівненській області. Ворог завдав удару по цивільному підприємству на Сарненщині.

Відомо про загиблого. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Які наслідки обстрілу?

У середу, 28 жовтня, Росія атакувала Рівнещину БпЛА. Після ворожого удару на території підприємства у Сарненському районі виникло займання, яке рятувальникам вдалося локалізувати.

На місці події наразі залучені всі профільні служби, фахівці ліквідовують наслідки атаки та документують пошкодження цивільної інфраструктури. На жаль, під час обстрілу загинула одна людина.

Нагадаємо, що країна-агресорка також била по Рівненщині 27 та в ніч на 28 жовтня. Тоді під прицілом окупантів були енергетика, житловий сектор та бізнес.

Коваль повідомляв, що один з невеликих населених пунктів на півночі області зазнав семи атак поспіль. В частині регіону внаслідок удару було відсутнє світло.