Росіяни б'ють по Україні дронами та створюють загрозу для Києва: де зараз тривога
Російські війська атакували Україну ударними дронами. У багатьох областях оголосили тривогу.
Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію наслідки обстрілів.
Що відомо про атаку?
Де летять дрони: дивіться карту
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Реактивний БпЛА на Коростень з півночі на Житомирщині. БпЛА на півночі від Одеси, курс на північ. Реактивний БпЛА на Лугини з півночі на Житомирщині. БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. Реактивний БпЛА в напрямку Житомирщини з півночі Київщини. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА в напрямку Одеси зі сторони Лиманки. Група БпЛА на Одещину з моря, в район Балабанівки. БпЛА на Харків з півночі. Група БпЛА на Одещину, південніше від Сергіївки, на північно-західний напрямок. БпЛА в напрямку Запоріжжя та Харкова з півдня. БпЛА в напрямку Затоки на Одещині з моря. Курс на Одесу, і в напрямку Болграда та Ізмаїла. Реактивний БпЛА на Одещину, між Затокою та Чорноморськом з моря. Реактивний БпЛА на Велику Димерку, Київ. КАБи на Запорізьку область. Реактивний БпЛА з півдня в напрямку Києва. Реактивний БпЛА на заході Миколаївщини, курс на північ. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ. Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви зі сходу. БпЛА на Запоріжжя з півдня. Реактивний БпЛА з Вінниччини на південь Житомирщини. Реактивний БпЛА курс на Чорне море з Херсонщини. БпЛА у південно-східній частині Харківщини, курс на захід. БпЛА на півдні Черкащини, курс на Вінниччину. БпЛА в напрямку Одеси з моря. Ситуація по реактивних БпЛА: - на сході Київщини, курс на захід; - на заході Полтавщини, курс на Черкащину; - між Полтавою та Кременчуком, курс на захід; - на півночі від Миколаєва, курс на захід.
Реактивний БпЛА на Коростень з півночі на Житомирщині.
БпЛА на півночі від Одеси, курс на північ.
Реактивний БпЛА на Лугини з півночі на Житомирщині.
БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА в напрямку Житомирщини з півночі Київщини.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА в напрямку Одеси зі сторони Лиманки.
Група БпЛА на Одещину з моря, в район Балабанівки.
БпЛА на Харків з півночі.
Група БпЛА на Одещину, південніше від Сергіївки, на північно-західний напрямок.
БпЛА в напрямку Запоріжжя та Харкова з півдня.
БпЛА в напрямку Затоки на Одещині з моря.
Курс на Одесу, і в напрямку Болграда та Ізмаїла.
Реактивний БпЛА на Одещину, між Затокою та Чорноморськом з моря.
Реактивний БпЛА на Велику Димерку, Київ.
КАБи на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА з півдня в напрямку Києва.
Реактивний БпЛА на заході Миколаївщини, курс на північ.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.
Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви зі сходу.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА з Вінниччини на південь Житомирщини.
Реактивний БпЛА курс на Чорне море з Херсонщини.
БпЛА у південно-східній частині Харківщини, курс на захід.
БпЛА на півдні Черкащини, курс на Вінниччину.
БпЛА в напрямку Одеси з моря.
Ситуація по реактивних БпЛА:
- на сході Київщини, курс на захід;
- на заході Полтавщини, курс на Черкащину;
- між Полтавою та Кременчуком, курс на захід;
- на півночі від Миколаєва, курс на захід.