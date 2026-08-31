Росіяни б'ють по Україні дронами та створюють загрозу для Києва: де зараз тривога

Російські війська атакували Україну ударними дронами. У багатьох областях оголосили тривогу.

Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію наслідки обстрілів.

Що відомо про атаку?

Де летять дрони: дивіться карту

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