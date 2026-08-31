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24 Канал Новини України Росіяни б'ють по Україні дронами та створюють загрозу для Києва: де зараз тривога
31 серпня, 23:47
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Оновлено - 00:21, 1 вересня

Росіяни б'ють по Україні дронами та створюють загрозу для Києва: де зараз тривога

Данило Жоров

Російські війська атакували Україну ударними дронами. У багатьох областях оголосили тривогу.

Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію наслідки обстрілів.

Що відомо про атаку?

Де летять дрони: дивіться карту

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

 

 

 

 

01:20, 01 вересня

Реактивний БпЛА на Коростень з півночі на Житомирщині.

01:16, 01 вересня

БпЛА на півночі від Одеси, курс на північ.

Реактивний БпЛА на Лугини з півночі на Житомирщині.

01:03, 01 вересня

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

00:56, 01 вересня

Реактивний БпЛА в напрямку Житомирщини з півночі Київщини.

00:55, 01 вересня

БпЛА на Харків з півночі.

00:43, 01 вересня

БпЛА в напрямку Одеси зі сторони Лиманки.

00:33, 01 вересня

Група БпЛА на Одещину з моря, в район Балабанівки.

00:30, 01 вересня

БпЛА на Харків з півночі.

00:24, 01 вересня

Група БпЛА на Одещину, південніше від Сергіївки, на північно-західний напрямок.

00:18, 01 вересня

БпЛА в напрямку Запоріжжя та Харкова з півдня.

00:12, 01 вересня

БпЛА в напрямку Затоки на Одещині з моря.

Курс на Одесу, і в напрямку Болграда та Ізмаїла.

00:06, 01 вересня

Реактивний БпЛА на Одещину, між Затокою та Чорноморськом з моря.

00:02, 01 вересня

Реактивний БпЛА на Велику Димерку, Київ.

22:18, 31 серпня

КАБи на Запорізьку область.

22:16, 31 серпня

Реактивний БпЛА з півдня в напрямку Києва. 

Реактивний БпЛА на заході Миколаївщини, курс на північ.

22:07, 31 серпня

БпЛА на Харків з півночі. 

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ. 

Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви зі сходу. 

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

22:04, 31 серпня

Реактивний БпЛА з Вінниччини на південь Житомирщини. 

Реактивний БпЛА курс на Чорне море з Херсонщини. 

 БпЛА у південно-східній частині Харківщини, курс на захід.

БпЛА на півдні Черкащини, курс на Вінниччину. 

БпЛА в напрямку Одеси з моря.

21:58, 31 серпня

Ситуація по реактивних БпЛА: 

- на сході Київщини, курс на захід; 

- на заході Полтавщини, курс на Черкащину; 

- між Полтавою та Кременчуком, курс на захід; 

- на півночі від Миколаєва, курс на захід.

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