Росія атакує українські міста "Шахедами": у Києві оголосили повітряну тривогу

Російські війська продовжили тероризувати українські міста ударними безпілотниками. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили відстежують рух цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше в одному місці.

Де зараз небезпека?

Росія запустила по Україні ударні безпілотники. До завершення тривоги перебувайте в укритті.

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Де зараз загроза: дивіться карту