Росія атакує українські міста "Шахедами": у Києві оголосили повітряну тривогу
Російські війська продовжили тероризувати українські міста ударними безпілотниками. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили відстежують рух цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше в одному місці.
Де зараз небезпека?
Росія запустила по Україні ударні безпілотники. До завершення тривоги перебувайте в укритті.
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Де зараз загроза: дивіться карту
Рівненщина: реактивний БпЛА повз Дубровицю, курс західний.
Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини.
Вінниччина: реактивний БпЛА через Гайсин в напрямку Вінниці.
Одеса: реактивний БпЛА над містом.
Реактивний БпЛА на Одесу з Чорного моря.
Реактивний БпЛА на Київщині, курс Гостомель.
Реактивний БпЛА на Одещині, курс Татарбунари.
Група реактивних БпЛА із Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини (Нові Санжари/Білики).
Реактивний БпЛА повз Липняжку на Кіровоградщині у північному напрямку.
Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині у південно-західному напрямку.
Реактивні БпЛА у напрямку Лиманки/Одеси з акваторії Чорного моря.
Дніпропетровщина: реактивний БпЛА повз Софіївку, курс західний.
Реактивні БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ.
Реактивні БпЛА повз Зарічне на Дніпропетровщині, курс західний.
Реактивні БпЛА на Дніпропетровщині, повз Юріївку курсом на захід.
Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
Запорізька область: Реактивний БпЛА на/повз Вільнянськ / Запоріжжя.
Луцьк! Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Ріпки у південно-західному напрямку.
Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини.
Реактивний БпЛА курсом на Луцьк.
Одеса: реактивний БпЛА над містом.
Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря на Одесу.
Реактивний БпЛА у Луцькому районі у північному напрямку.
Реактивний БпЛА повз Радивилів на Рівненщині у північно-західному напрямку.
Реактивний БпЛА на Київ з південного сходу.
Реактивний БпЛА на Малин на Житомирщині з півночі.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.