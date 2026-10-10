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24 Канал Новини України Росія атакує українські міста "Шахедами": у Києві оголосили повітряну тривогу
10 жовтня, 20:43
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Оновлено - 20:45, 10 жовтня

Росія атакує українські міста "Шахедами": у Києві оголосили повітряну тривогу

Данило Жоров

Російські війська продовжили тероризувати українські міста ударними безпілотниками. У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили відстежують рух цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше в одному місці.

Де зараз небезпека?

Росія запустила по Україні ударні безпілотники. До завершення тривоги перебувайте в укритті.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз загроза: дивіться карту

 

 

 

21:17, 10 жовтня

Рівненщина: реактивний БпЛА повз Дубровицю, курс західний.

21:16, 10 жовтня

Реактивний БпЛА з Вінниччини в напрямку Хмельниччини.

20:53, 10 жовтня

Вінниччина: реактивний БпЛА через Гайсин в напрямку Вінниці.

20:36, 10 жовтня

Одеса: реактивний БпЛА над містом.

20:33, 10 жовтня

Реактивний БпЛА на Одесу з Чорного моря.

20:32, 10 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, курс Гостомель.

20:20, 10 жовтня

Реактивний БпЛА на Одещині, курс Татарбунари.

20:19, 10 жовтня

Група реактивних БпЛА із Дніпропетровщини у напрямку Полтавщини (Нові Санжари/Білики).

20:16, 10 жовтня

Реактивний БпЛА повз Липняжку на Кіровоградщині у північному напрямку.

20:14, 10 жовтня

Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині у південно-західному напрямку.

20:06, 10 жовтня

Реактивні БпЛА у напрямку Лиманки/Одеси з акваторії Чорного моря.

20:05, 10 жовтня

Дніпропетровщина: реактивний БпЛА повз Софіївку, курс західний.

20:03, 10 жовтня

Реактивні БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ.

20:02, 10 жовтня

Реактивні БпЛА повз Зарічне на Дніпропетровщині, курс західний.

19:54, 10 жовтня

Реактивні БпЛА на Дніпропетровщині, повз Юріївку курсом на захід.

19:53, 10 жовтня

Реактивний БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

19:53, 10 жовтня

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

19:51, 10 жовтня

Запорізька область: Реактивний БпЛА на/повз Вільнянськ / Запоріжжя.

19:47, 10 жовтня

Луцьк! Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!

19:45, 10 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Ріпки у південно-західному напрямку.

19:43, 10 жовтня

Реактивний БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини.

19:42, 10 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Луцьк.

19:40, 10 жовтня

Одеса: реактивний БпЛА над містом.

19:37, 10 жовтня

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря на Одесу.

19:33, 10 жовтня

Реактивний БпЛА у Луцькому районі у північному напрямку.

19:30, 10 жовтня

Реактивний БпЛА повз Радивилів на Рівненщині у північно-західному напрямку.

19:28, 10 жовтня

Реактивний БпЛА на Київ з південного сходу.

19:26, 10 жовтня

Реактивний БпЛА на Малин на Житомирщині з півночі.

19:23, 10 жовтня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

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