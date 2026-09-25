Росіяни запустили по Україні безпілотники: де зараз тривога

Росія в ніч проти 26 вересня атакувала Україну ударними дронами. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше. Де зараз загроза? Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону. Де зараз тривога: дивіться карту 21:06, 25 вересня Київщина: реактивний БпЛА на Васильків з північного заходу. 21:00, 25 вересня Реактивний БпЛА через Гостомель у напрямку центру Києва. 20:52, 25 вересня Група реактивних БпЛА над Київським водосховищем рухаються у напрямку Києва. Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину. Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря. 20:37, 25 вересня Ударний БпЛА на Васильків зі сходу. 20:32, 25 вересня Реактивні БпЛА на Чернігівщині в районі. Добрянки курс південно-західний. Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс - північно-західний.