Російська авіація атакувала Дружківку на Донеччині: постраждала цивільна

Країна-агресорка втратила будь-який глузд та нищить мирні міста України. Сьогодні окупант наніс авіаудари по інфраструктурі та важливих об'єктах для мирного населення Донеччини п'ять разів.

Так, Національна поліція України задокументувала наслідки обстрілу у Дружківці. Там снаряд влучив поблизу міської залізничної станції.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На місці працює поліція та вибухотехніки. Наразі правоохоронці встановлюють вид бойової зброї, з якої російські війська обстріляли територію вокзалу.

За попередніми даними, осколкові поранення отримала 57-річна мешканка Дружківців.





Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Слід знати – окупанти відкрили вогонь під час евакуації: дивіться відео