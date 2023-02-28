Російська авіація – у повітрі: в Україні оголосили повітряну тривогу

У низці областей 28 лютого оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Хакери "оголосили повітряну тривогу" на російських радіостанціях та ТБ

Станом на 17:45 повітряну тривогу оголосили у Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій областях. Телеграм-канали повідомляли, що у небо злетів російський МіГ-31. Деталей не розкривали. Відбої почалися о 17:46. У Повітряних силах пояснили, чому російські окупанти не завдали удар у роковини повномасштабного вторгнення. Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – зауважив: питання у тому, що росіяни взагалі можуть дозволити собі випустити по Україні.

В ОК Південь повідомили, що станом на 27 лютого Росія вивела у Чорне море носіїв крилатих ракет "Калібр". Наразі мовиться про 6 кораблів. Серед них – підводний ракетоносій. Окрім того, російські загарбники продовжують активно проводити повітряну розвідку.

Владислав Назаров – речник ОК "Південь" – зауважив: аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

Загроза атак залишається щодня. Наразі країна-терористка дещо змінила тактику. Зокрема, напрямок застосування "Шахідів". Людей просять бути уважними та обережними й не нехтувати сповіщеннями про загрозу. Також попереджують, що окупанти ведуть активну інформаційну війну. Ворог атакує Україну не лише ракетами, але й фейками. Потрібно довіряти лише даним з офіційних джерел. Також українців попередив Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА. Він закликав людей бути свідомими, адже російські загарбники готові завдати ракетний удар ще з 24 лютого – роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.