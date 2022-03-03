Російська авіація знищила аеродром "Коротич" під Харковом
Росія продовжує знищувати українські держвані та військові об'єкти та іншу інфраструктуру. Так, під час авіанальоту 3 березня окупанти знищили аеродром "Коротич" Харківського аероклубу.
Наразі інфраструктура аеродрому та літаки приведено у неробочий стан.
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"Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації противника", – йдеться у повідомленні.
Пошкоджено літак / Фото Харківського аероклуб ім. В.С. Гризодубової
На фото помітно, що аеродром буде пошкоджено. РОсійська авіація зруйнувала частину техніки та приміщень.
Пошкоджений аеродром на Харківщині / Фото аероклубу ім. В.С. Гризодубової
Наслідки авіаудару на аеродром / Фото Харківського аероклуб ім. В.С. Гризодубової
В Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Проте ЗСУ мужньо знищують ворожу техніку та окупантів. Зокрема:
- Збройні Сили збили російських вертоліт після бою у небі над селом Бабинці на Київщині.
- Також збили черговий ворожий літак – російський СУ-30 над Ірпенем, це вдалося зробити завдяки комплексу ППО.
- А на Донечині українська система ППО збила російський бомбардувальник Су-34, це сталось біля міста Волноваха.
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