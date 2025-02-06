ЗМІ показали нові супутникові знімки російської бази ВМС в абхазькому порту Очамчира

Ще влітку у 2024 році у порту Очамчир, на тимчасово окупованій частині Грузії, зафіксували російський корабель Чорноморського флоту Росії. Це було перше розгортання ворожого судна на цій базі.

Інші російські кораблі передислокували у порт Очамчира восени. З'явилися нові супутникові кадри російської бази на цій території, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що відомо про базу в Очамчирі

Росія оголосила про плани створити постійну військово-морську базу в крихітному порту на Чорному морі. За даними видання, це говорить про територіальні та стратегічні амбіції Москви стосовно регіону.

Наразі підтвердили активну будівельну роботу в порту, спрямовану на його розширення та модернізацію. Згідно з оприлюдненою інформацією, на цьому місці проводять днопоглиблювальні роботи.

Довідково. Ще у жовтні 2023 року лідер самопроголошеної Абхазії Аслан Бжанія повідомив про підписання угоди з Росією про створення бази Військово-морського флоту Росії.

Нові кадри російської бази в Очамчирі: дивіться відео

Експерти зазначають, що після успішних атак України на російські військово-морські об'єкти у Криму Росія шукає альтернативи для розміщення свого флоту. За даними видання, Очамчира може стати таким місцем, оскільки розташована далеко.

Втім, це може мати наслідки, оскільки подібні дії можуть втягнути Грузію у війну між Росією та Україною, оскільки Абхазія є міжнародно визнаною територією Грузії. Також це дозволить Москві впливати на безпеку в Чорноморському регіоні та на міжнародних торгівельних маршрутах через Грузію.

Нагадаємо, що у ВМС вже розповідали про цю базу. Відомо, що порт Очамчира у невизнаній Абхазії не спроможний приймати великі бойові одиниці. Ця гавань маленька, маневрувати там складно та прийняти велику кількість кораблів в неї немає спроможностей.