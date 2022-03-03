Російська бомба випущена на церкву Московського патріархату, – так Путін "захищає", – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про цинічне бомбардування України. За його словами, Путін випускає бомби навіть на "своє", – йдеться про церкву Успенського собору.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

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За словами Зеленського, постійні відбувається бомбардування української не військової інфраструктури. Так, нещодавно скинули бомбу біля Успенського собору.

І знаєте, в чому трагічна іронія? Президент РФ сказав, що Україна придушує свободу церкви московського патріархату… Але ось вам відповідь – бомбардування біля Успенського собору. Російська бомба випущена на церкву московського патріархату – ось так він захищає свою церкву,

– заявив він.

Зеленський каже, що в цьому і є цинізм. І так само 2 березня бомбардували Бабин Яр, де 5 людей згоріло. "Це просто несмішно", – каже він.

Тому варто закрити небо над Україною

Президент розповів, що вночі було бомбардування Києва, всі три бомби впали в центрі. Так само було в Харкові, загалом обстріляно багато міст.

І тому ми хочемо запровадити закриття неба, бо вбивають наших людей. Це, причому відбувається з території Росії, і з території Білорусі. Вилітають ракети бомби, іскандери, літаки, бомбардувальники,

– пояснив він.

Через це Зеленський звернувся для закриття неба до президента Байдена, Макрона тощо.

Я сказав, що якщо ви не можете запровадити закрите небо зараз, то дайте термін, коли ви це зробите. Якщо не можете навіть дати термін, то скажіть, яка кількість людей має загинути під бомбардуваннями, щоб достукатися до вас?”, – підсумував він.

Додамо, що Володимир Зеленський висловився про втрату контролю України на певних територіях. Він заявив, що держава справді має деякі місця, де зайшли окупанти. Деталі – читайте тут.

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