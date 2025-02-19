Російська ДРГ була знищена, – в РНБО про "захід росіян на українську територію з Курщини"

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що військові армії Росії перетнули кордон з Україною в Курській області. В РНБО прокоментували цю інформацію.

Там заявили, що спроба заходу російської ДРГ справді була, але окупантів вдалося знищити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про "захід росіян на українську територію"

Путін повідомив, що російські бійці перетнули кордон з Україною на Курщині. Окрім цього, він заявив, що окупанти наступають по всій лінії зіткнення.

Однак, за словами Коваленка, російську диверсійно-розвідувальну групу вдалося знищити, а угрупування ворожих військ, що здатні здійснити широкомасштабний наступ на територію України, там наразі немає.

Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони ДРГ знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян – брехня,

– додає Коваленко.

Окрім цього, в Головному управлінню комунікацій ЗСУ в коментарі "Суспільному" заперечили заяви щодо російського наступу вглиб України з території Курської області. Там заявили, що протягом останніх кількох днів на Курщині окупанти справді здійснювали наступальні дії. Однак, їх успішно відбили підрозділи Сил оборони.

Варто зазначити, що речник ДПСУ Андрій Демченко також повідомив, що наразі немає підтвердження того, що росіяни перетнули кордон з Україною. Він додав, що по напрямках, де перебувають прикордонні підрозділи, спроб прориву не було зафіксовано.

Росія продовжує атакувати війська української армії та тероризувати мирне населення України. Ворог невпинно намагається просунутися на Курщині. Зокрема, 16 лютого стало відомо про те, що російські військові знову пішли в штурм. Однак, захисники з 47 бригади "Маґура" дали відсіч окупантам та повністю зруйнували їхні плани.

Тоді на штурм у Курській області кинули елітну 155 бригаду морпіхів, зокрема, близько роти окупантів та понад 10 танків. Найцікавішим є те, що вони йшли з червоними прапорами "побєди".

Ворог рухався мінним полем та навіть не зважав на велику кількість українських дронів. Внаслідок цього росіяни зазнали не лише втрат у техніці, а й в особовому складі.