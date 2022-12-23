Російська ДРГ прорвалася через кордон України на Сумщині: Тероборона вступила у бій

Уранці 22 грудня на Сумщині через кордон прорвалася російська диверсійно-розвідувальна група. Бійці Тероборони одразу вступили в бій з ворогом.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Подія трапилася на території Краснопільської громади області.

Зверніть увагу 19-річний воїн-прикордонник вміло збив ворожий дрон: емоційне відео

Українські бійці дали бій ворогу

Українські воїни вступили в бій з російськими диверсантами в районі села Високе. Бій тривав не довго, росіяни зазнали поразки. Щонайменше 2 окупантів загинули.

З боку Тероборони втрат, на щастя, немає. Голова ОВА подякував воїнам за стійкість та захист регіону.

22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум 2 вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат,

– повідомив Живицький.

Ситуація на Сумщині: головне

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на Україну, зокрема, перейшовши державний кордон на Сумщині. Низка населених пунктів опинилися у ворожій окупації, однак ворог розраховував ше й на швидке захоплення обласного центру, аби продовжити йти на Київ, аби оточити українську столицю. Бої тривали у найбільших містах області. Ключову роль в обороні Сумщини відіграла Територіальна оборона. То ж ворожий план провалився – після боїв за Суми ворог відступив, а українські воїни відновили контроль над державним кордоном України в регіоні.

Та після відступу окупанти почали майже щодня обстрілювати Сумщину з мінометів та артилерії. Кількість прильотів, яку можуть протягом доби зафіксувати на території області коливається в межах від кількох десятків до двох і більше сотень. Ворожі обстріли призводять до руйнувань житлових будинків та інших цивільних об'єктів.Низка громад майже щодня перебуває під щоденним обстрілом росіян уздовж усього кордону.