На Херсонщині знищили катер з диверсантами: коментар обларади

Окупанти намагаються виявляти слабкі місця української оборони. Однак Збройні сили України оперативно отримують інформацію про рух ворога та знешкоджують його.

Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він наголосив, що ЗСУ знають про будь-який рух окупантів, тому сюрпризів на півдні не буде.

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З’явилися повідомлення про знищення катера з диверсійною групою росіян біля островів неподалік Херсону.

Їхні ДРГ час від часу намагаються промацати нашу оборону, де можуть бути слабкі місця для того, аби проводити певні диверсійні операції,

– зауважив Соболевський.

Однак він запевнив, що ця територія знаходиться під вогневим контролем України і знищений катер доказ цього. Дніпро зараз фактично є сірою зоною, за якою розташовується ворог, тому українські війська ведуть посилений контроль цієї території.

ЗСУ оперативно отримують інформацію

З’явилася інформація, що росіяни підтягують резерви на тимчасово окуповані території Херсонщини. Мовиться про селище Брилівка, яке розташоване на трасі Херсон – Крим. Цей населений пункт став пунктом базування окупантів.

У Херсонській обласній раді відомо про певний рух ворога, але вони дотримуються інформаційної тиші. Там запевнили, що рух спротиву на Херсонщині продовжується, зокрема і на її окупованій території. Якщо військові будуть вважати доцільним давати коментарі, вони їх дадуть.

"ЗСУ мають можливості, якщо не у форматі онлайн, то дуже оперативно отримувати інформацію про будь-який рух російських сил", – додав Соболевський.

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