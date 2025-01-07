Це допоможе Україні перемогти: у 2025 році в Росії з'явиться проблема, яка може змінити усе

Російська економіка переживає, м'яко кажучи, не найкращі часи. Усе через шалені витрати на війну та зростання лише у сфері військового виробництва.

Невдовзі проблеми стануть настільки відчутними, що ігнорувати їх стане просто неможливо. Детальніше про занепад російської економіки 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Проблеми економіки Росії стають все серйознішими

Після майже трьох років повномасштабної війни російська економіка досягла зламу. Витрати на військову машину зросли до небачених раніше. Центральний банк Росії підвищив проценту ставку до 21%, щоб уповільнити інфляції.

За останніми розрахунками, у 2025 році російська економіка зможе зрости лиш на 0,5 – 1,5% замість очікуваних 3%.

Прогноз росту російської економіки навіть на 0,5% уже вважають оптимістичним. Бо з'являються розмови про рецесію. Тобто може бути не просто скорочення темпів зростання, а падіння на 1,5%. Вже таку цифру називають навіть в Росії,

– зауважив Іван Ус.

Довідка. Економічна рецесія – це значне зниження економічної активності, що зачіпає всю економіку. Воно триває більш як кілька місяців та зазвичай відчутне через реальний ВВП, реальний дохід, зайнятість, промислове виробництво, гуртово-роздрібну торгівлю тощо.

Економічне зростання, яке зараз є у Росії, здебільшого стосується сфери військового виробництва. Натомість сільське господарство, будівництво, логістика – просто зупиняються.

"Проблема російської економіки полягає у тому, що зростання відбувається у сферах, не пов'язаних зі споживанням та інвестуванням. По цифрах нібито зростання є, але люди його взагалі не відчувають, тому що воно їх не стосується", – пояснив аналітик.

Ймовірно, у лютому Центробанку, попри небажання політиків, доведеться знову підіймати облікову ставку до 25%.

Коли почнуть з'являтись реальні проблеми

Крім того, у Росії не нехтують емісією, тобто додруком грошей. Ще у жовтні 2024 року грошова маса у Росії становила 107 трильйонів рублів, а вже у грудні – 111,1 трильйона рублів. Все це додатково розганяє інфляцію.

Це призведе до того, що десь у другій половині поточного року, для російської економіки з'являться неприємні сюрпризи, які навіть можуть закінчитись колапсом,

– наголосив Ус.

Варто справедливо додати, що в українській економіки також є проблеми, однак її підтримують провідні економіки світу. У Росії ж такого немає й близько. Навіть у Китаю чимало власних економічних проблем, то ж підтримувати Кремль ставатиме дедалі важче.

"Мені здається, що війну Росії проти України виграє економічний фактор. А в України він сильніший", – додав Ус.