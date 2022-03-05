Російська еліта масово вивозить коштовне майно до ОАЕ
5 березня 2022 , 16:27Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Джерела "Української правди" в українській розвідці повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України представники російської еліти почали вивозити своє майно до ОАЕ.
Серед них олігархи з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. З-поміж цінних речей, які "евакуюють" олігархи, коштовні картини.
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Цікаво, що до ОАЕ вилетів і літак Міноборони Росії.
Хто вивозить своє майно в ОАЕ:
- 28 лютого із Ніцци до Дубаю прилетів літак Bombardier Global 5000, яким за даними журналістів, користуються брати Ротенберги.
- 26 лютого літак Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва здійснив переліт Москва-Дубай-Москва.
- Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за час війни двічі літав до Дубаю. Вперше 28 лютого. 4 березня він повернувся до Москви й того ж дня знову вилетів до Дубаю.
- 4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041, зранку 6 березня він здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.
- В ніч на 5 березня до Еміратів вилетів літак міністерства оборони Росії.
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