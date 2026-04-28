Російська еліта дуже хоче "злити" Путіна: військовий назвав красномовну ознаку

В Росії все більше звучить голосів, які незадоволені чинною владою. Якщо раніше пропагандисти розхвалювали дії Кремля, то сьогодні дозволяють собі висловлювати незадоволення. Це ознака певних процесів, які відбуваються в країні-агресорці.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу припустив, з чим пов'язана поява критики дії Володимира Путіна. Він припустив, до чого такими заявами готують росіян у майбутньому.

Про що свідчить посилення критики влади у Росії?

Сазонов зазначив, що це цікава тенденція, коли російські воєнкори відверто виловлюють незадоволення діями Путіна, який усе забороняє. Йдеться про блокування соцмереж та уповільнену роботу мобільного інтернету в Росії.

Раніше за таке висловлювання на таких z-воєнкорів одразу писали доноси, а зараз його репостять.

Зверніть увагу! Кирило Сазонов звернув увагу на те, що z-воєнкори вже не бояться жорстко критикувати Путіна. Він навів цитату одного з пропагандистів, який пише про те що, "коли якась людина у свої 70+ рочків з народження не думає, а тільки забороняє всі та все, це називається "деменція". Сазонов вважає, що воєнкор загадав саме Путіна, і це показово та свідчить про те, що критики російської влади осміліли.

"Наразі критики Путіна ще не називають на пряму його ім'я. Але тенденція щодо критики дій влади в Росії поширюється. Вони вже накидають потроху на Путіна, бо у них є відчуття, що він вже ненадовго. Він або програє війну, або його ліквідують українці, або свої", – зауважив військовослужбовець.

Цим заявам російських пропагандистів варто довіряти, на думку політолога, тому що вони дуже тонко реагують на процеси, що відбуваються у російському суспільстві та владі.

Вони не помиляються, тому виживають завдяки тому, що завжди вчасно змінюють позицію, перевзуваються. Тому що той, хто це робить повільно, той вже не живий. Тому на їхні заяви варто звернути увагу, тому що це дуже показово,

– пояснив він.

Військовослужбовець припустив, що у такий спосіб російське суспільство готують або воно саме дозріває до того, що "Акела" вже старий, він промахується і його треба його на когось міняти.

А далі зазвичай або трапляється якась хвороба, або передозування свинцю в організмі, або удар табакерки, або ще щось,

– зауважив Кирило Сазонов.

Тому, додав він, російська еліта дуже хоче "злити" Путіна.

Що відбувається у Росії?

В країні-агресорці хвилю обурення викликали обмеження доступу до інтернету та блокування роботи месенджерів. Ці дії вплинули на рейтинг Путіна, який стрімко падає. На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, в Росії населення не задоволене наслідками війни в Україні та ситуацією в економіці і там вже з'явилась теза "кухонна революція".

Сьогодні в Росії як за часів Брежнєва росіяни обговорюють на кухнях чи правильно проводить політику влада, чи ні. Тому, як вважає Клочок, не можна виключати, що з Росією може статися те саме, що й відбулось з СРСР.

Водночас у російському суспільстві все голосніше звучить незадоволення владою. Блогери коментують її відверті провали. Однак за словами політтехнолога Тараса Загороднього, негативні висловлювання щодо Кремля російських лідерів думок спрямовані на каналізацію протестів і це "внутрішні ігри ФСБ".