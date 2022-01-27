ФСБ затримала журналістів, які знімали ситуацію на кордоні з Україною

Російські спецслужби затримали на кордоні у Ростовській області трьох журналістів. Їх звинувачують в роботі у прикордонній зоні без спеціального пропуску.

Їм могло загрожувати до 1 000 рублів штрафу. Про це телеграм-каналу "ЧТД" повідомив юрист Олексій Прянішніков, який представляв інтереси затриманих журналістів.

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Прянішніков уточнив, що його підзахисні проводили фото- та відеозйомку поблизу прикордонного селища Куйбишеве. Як додали у виданні Znak.com, в якому працює один із затриманих, журналісти не перетинали кордон з Україною.

Кого затримали ФСБшники:

Ігната Бакіна , журналіста Znak.com;

, журналіста Znak.com; Олександра Прохорцева , фотографа видання "Блокнот-Ростов";

, фотографа видання "Блокнот-Ростов"; фрілансера Гліба Голода.

Що кажуть у редакції Znak.com

Там розповіли, що після затримання журналістів відвели до будівлі місцевої прикордонної служби. Бакін, наприклад, провів там аж 5 годин. Його допитували про діяльність редакції. Також намагалися дізнатися більше про його кар'єру та особисте життя.

У виданні наголосили, що Бакін виконував редакційне завдання. При цьому, журналісти працювали виключно на території Росії. Жодних знаків, які позначають зону, де потрібно працювати за спецперепустками, не було.

Журналістів відпустили

За інформацією "Нової газети", після бесіди з ФСБшниками журналісти поїхали із Ростовської області. Їх попередили про неприпустимість роботи у прикордонній зоні без спеціальних перепусток та відпустили. Чи покарають їх – невідомо.

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