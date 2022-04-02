Російська "гордість" танк Т-72Б3 розлетівся на частини після прямого влучання

Українські захисники щодня знешкоджують як загарбників, так і їхню військову техніку. Зокрема, 2 квітня Росія втратила свою гордість – танк Т-72Б3 розлетівся на частини.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у мережі про черговий успіх українських захисників, а також оприлюднив фотодокази.

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Українці знищили російський танк Т-72Б3

Знищений російський танк Т-72Б3. Гордість російської армії. Від прямого попадання розірваний вщент на частини,

– зазначив Живицький.

Він додав, що всі російські загарбники, які перебували в танку, згоріли.

Військові знешкодили техніку ворога 2 квітня у Верхній Сироватці, що на Сумщині.

Нагадаємо, у селищі Дмитрівка Київської області два українські танки знищили ворожу танкову роту – 10 танків та повітряно-десантний батальйон.

Танк ворога після того, як з ними розібралися українці: Фото з фейсбуку Живицького

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