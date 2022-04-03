Російська легенда "сваіх нє брасаєм" луснула як мильна бульбашка

Окупанти, які вийшли з Київського та Чернігівського напрямку в Білорусь, продають награбоване на імпровізованому базарі в Білорусі.

Це каже про кілька речей. Це пограбування санкціоноване їх командуванням. А, може, навіть були відповідні накази. Мабуть, для того, щоб підіймати "бойовий дух".

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Мильна бульбашка

Вони "скидають обоз". Вони продають все, що можуть, для того, щоб перегрупуватися і знову йти в Україну. Вбивати і грабувати наші оселі. Без заходу в Росію. Або без заходу в великі населені пункти.

Так що, вони знову вдарять і в найкоротший час. Але це вже не так і погано.

По-перше, вони не відпочинуть толком. І не буде можливості та часу відновити техніку.

По-друге, більшість покидьків які грабували українців, тепер будуть думати, як зберегти свою шкуру, та довезти награбоване. Бо за легендою "сваіх нє брасаєм", яка луснула як мильна бульбашка на цій війні, ніхто з братішек здобич загиблих їх родинам передавати не буде. Свої роздірбанять.

Нація мародерів

Так що, в перспективі, підняття бойового духа – так собі ідея. Хоча вони будуть лютувати з цивільними ще більше. Бо сп'янілі від безкарності.

Значить – вбивати, вбивати, вбивати.

Окремо, хотілося б зазначити – хтось же то все купує, розуміючи, що на цих речах сльози та кров.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: