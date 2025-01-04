У той час як офіційні російські канали звітують про успіхи, реальні проблеми в армії Росії – загострюються. Командири приховують втрати, знущаються з підлеглих і вимагають гроші навіть у поранених солдатів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. Командири приховують втрати та вимагають гроші.

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Приховування втрат і зловживання в армії Росії

Російські військові дедалі частіше заявляють про зловживання з боку командирів, які не тільки приховують реальні втрати, а й знущаються з підлеглих.

Як повідомляє опозиційне видання "Астра", в одній із військових частин Росії солдатів змушують сплачувати від 20 000 до 50 000 рублів за лікування в лікарнях.

За даними Інституту вивчення війни, російські офіцери також конфіскують особисті телефони солдатів, а поранених, імовірно, переводять у фіктивний "підрозділ 44744", щоб приховати високий рівень втрат у частині. Це свідчить про низький рівень дисципліни та морального стану в російській армії.

"Глаз/Гроза" не допомагає вирішити проблеми

Російське Міноборони продовжує впроваджувати систему координації підрозділів "Глаз/Гроза", однак значна частина військових і далі використовує сторонні додатки для зв’язку.

Проблеми з доступністю цієї технології, а також із загальною організацією управління лише поглиблюють кризу в російських збройних силах.

Попри всі зусилля щодо модернізації та нарощування бойового потенціалу, Росія стикається з серйозними викликами. Відсутність загальної мобілізації, зловживання командирів і низька мораль солдатів підривають ефективність військових дій, а також довіру до командного складу.

