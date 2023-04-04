Її промову висміяла ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона жорстко відреагувала на слова Львової-Бєлової про "нові позитивні емоції" для хлопчика з України.

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Бреше й не червоніє

Катерина Соляр не стрималася і пояснила що, звісно, дитина, яка кілька місяців провела в підвалі у той час, як на неї Росія скидала бомби, радітиме будь-чому, що не пов'язане з війною.

Нові позитивні емоції – подарували торт, кульки й телефон!

– процитувала Львову-Бєлову ведуча.

Соляр зауважила, що про емоції кажуть ті, хто з України вивозили унітази. Мало б бути соромно!

"Ви розказуєте про те, що дитина з Маріуполя, з прекрасного квітучого, красивого міста біля моря не знала, що таке кульки, торт і телефон?" – підкреслила вона.

Катерина Соляр перепросила за емоційність і сказала, що фрагмент із розповіддю скандальної омбудсменки просто відібрав у неї мову.

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Росіяни мають знати своє місце

Ведуча 24 Каналу додала, що досі не може усвідомити те, що лунає з вуст цих злочинців.

Я рік вже продовжую дивуватися тому, як можна пробивати чергове дно. Де ви знаходите ті саперні лопатки, якими ви те дно постійно вириваєте?

– поцікавилася Катерина Соляр.

Вона порекомендувала віддати їх російським військовим, яким доведеться буквально голіруч іти на німецький Leopard. Серед можливостей у них – лише 2 тисячі осіб на один танк.

Катерина Соляр дала пораду, щоб росіяни все б брали ті саперні лопатки та копали окопи.

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