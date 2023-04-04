Її промову висміяла ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона жорстко відреагувала на слова Львової-Бєлової про "нові позитивні емоції" для хлопчика з України.
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Бреше й не червоніє
Катерина Соляр не стрималася і пояснила що, звісно, дитина, яка кілька місяців провела в підвалі у той час, як на неї Росія скидала бомби, радітиме будь-чому, що не пов'язане з війною.
Нові позитивні емоції – подарували торт, кульки й телефон!
– процитувала Львову-Бєлову ведуча.
Соляр зауважила, що про емоції кажуть ті, хто з України вивозили унітази. Мало б бути соромно!
"Ви розказуєте про те, що дитина з Маріуполя, з прекрасного квітучого, красивого міста біля моря не знала, що таке кульки, торт і телефон?" – підкреслила вона.
Катерина Соляр перепросила за емоційність і сказала, що фрагмент із розповіддю скандальної омбудсменки просто відібрав у неї мову.
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Росіяни мають знати своє місце
Ведуча 24 Каналу додала, що досі не може усвідомити те, що лунає з вуст цих злочинців.
Я рік вже продовжую дивуватися тому, як можна пробивати чергове дно. Де ви знаходите ті саперні лопатки, якими ви те дно постійно вириваєте?
– поцікавилася Катерина Соляр.
Вона порекомендувала віддати їх російським військовим, яким доведеться буквально голіруч іти на німецький Leopard. Серед можливостей у них – лише 2 тисячі осіб на один танк.
Катерина Соляр дала пораду, щоб росіяни все б брали ті саперні лопатки та копали окопи.
Інші цинічні заяви Львової-Бєлової
- На конференції у Москві дитяча омбудсменка зробила декілька маразматичних заяв. Зокрема, вона виправдала викрадення українських дітей на територію Росії, назвавши це "оперативним перевезенням". Також вона підкреслила, що дітей з України не всиновлюють, а віддають "під опіку".
- Викрадений з Маріуполя підліток-сирота Богдан Єрмохін намагався самостійно втекти з Росії, проте його затримали на білоруському кордоні. Як цинічно заявила Львова-Бєлова, що "втікачу" надали допомогу "спеціальні агенти", які повернули хлопця у Росію.
- Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Проте вона відреагувала на нього маразматичною заявою. Злочинниця цинічно подякувала міжнародному товариству за те, що "гідно оцінили її роботу" з викрадення українських дітей.