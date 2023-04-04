Ее речь высмеяла ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она жестко отреагировала на слова Львовой-Беловой о "новых положительных эмоциях" для мальчика из Украины.

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Врет и не краснеет

Екатерина Соляр не сдержалась и объяснила что, конечно, ребенок, несколько месяцев проведший в подвале в то время, как на нее Россия сбрасывала бомбы, будет радоваться чему-либо, что не связано с войной.

Новые положительные эмоции – подарили торт, шарики и телефон!

– процитировала Львову-Белову ведущая.

Соляр отметила, что об эмоциях говорят те, кто из Украины вывозил унитазы. Должно быть стыдно!

"Вы рассказываете о том, что ребенок из Мариуполя, из прекрасного цветущего, красивого города у моря не знал, что такое шарики, торт и телефон?" – подчеркнула она.

Екатерина Соляр извинилась за эмоциональность и сказала, что фрагмент с рассказом скандальной омбудсменки просто отобрал у нее язык.

Екатерина Соляр разнесла спич российской обмудсменки об усыновленном сыне из Мариуполя: смотрите видео

Россияне должны знать свое место

Ведущая 24 Канала добавила, что до сих пор не может осознать, что звучит из уст этих преступников.

Я уже год продолжаю удивляться тому, как можно пробивать очередное дно. Где вы находите те саперные лопатки, которыми вы дно постоянно вырываете?

– поинтересовалась Екатерина Соляр.

Она порекомендовала отдать их российским военным, которым придется буквально голыми руками идти на немецкий Leopard. Среди возможностей у них – всего 2 тысячи человек на один танк.

Екатерина Соляр дала совет, чтобы россияне все бы брали саперные лопатки и копали окопы.

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