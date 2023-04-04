Ее речь высмеяла ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она жестко отреагировала на слова Львовой-Беловой о "новых положительных эмоциях" для мальчика из Украины.
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Врет и не краснеет
Екатерина Соляр не сдержалась и объяснила что, конечно, ребенок, несколько месяцев проведший в подвале в то время, как на нее Россия сбрасывала бомбы, будет радоваться чему-либо, что не связано с войной.
Новые положительные эмоции – подарили торт, шарики и телефон!
– процитировала Львову-Белову ведущая.
Соляр отметила, что об эмоциях говорят те, кто из Украины вывозил унитазы. Должно быть стыдно!
"Вы рассказываете о том, что ребенок из Мариуполя, из прекрасного цветущего, красивого города у моря не знал, что такое шарики, торт и телефон?" – подчеркнула она.
Екатерина Соляр извинилась за эмоциональность и сказала, что фрагмент с рассказом скандальной омбудсменки просто отобрал у нее язык.
Екатерина Соляр разнесла спич российской обмудсменки об усыновленном сыне из Мариуполя: смотрите видео
Россияне должны знать свое место
Ведущая 24 Канала добавила, что до сих пор не может осознать, что звучит из уст этих преступников.
Я уже год продолжаю удивляться тому, как можно пробивать очередное дно. Где вы находите те саперные лопатки, которыми вы дно постоянно вырываете?
– поинтересовалась Екатерина Соляр.
Она порекомендовала отдать их российским военным, которым придется буквально голыми руками идти на немецкий Leopard. Среди возможностей у них – всего 2 тысячи человек на один танк.
Екатерина Соляр дала совет, чтобы россияне все бы брали саперные лопатки и копали окопы.
Другие цинические заявления Львовой-Беловой
- На конференции в Москве детская омбудсменка сделала несколько маразматических заявлений. В частности, она оправдала похищение украинских детей на территорию России, назвав это "оперативной перевозкой". Также она подчеркнула, что детей из Украины не усыновляют, а отдают "под опеку".
- Похищенный из Мариуполя подросток-сирота Богдан Ермохин пытался самостоятельно сбежать из России Однако его задержали на белорусской границе. Как цинично заявила Львова-Белова, что "беглецу" оказали помощь "специальные агенты", вернувшие парня в Россию.
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой. Однако она отреагировала на него маразматическим заявлением. Преступница цинично поблагодарила международное общество за то, что "по достоинству оценили ее работу" по похищению украинских детей.