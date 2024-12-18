Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интернет-портал Полтавщина.

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Что известно о конфликте с участием руководителя психбольницы Полтавщины

По словам руководителя ОСМД "Уют на Балакина" Александра Литвиненко, 16 декабря Виктор Волошин заехал во двор, чтобы самовольно снести дерево ореха, которое ему мешало. Литвиненко говорит, что 40-летний руководитель облбольницы не прописан в доме, но часто приезжает сюда к одному человеку.

В тот вечер он приехал на экскаваторе, в нетрезвом состоянии и пытался снести ореховое дерево, которое растет во дворе. По мнению Волошина, оно ему мешает парковать свой автомобиль возле дома. Во время своих маневров он разрушил забор, которым жители ограждали насаждения,

– говорит председатель ОСМД.

Между Волошиным и жителями дома вспыхнул конфликт. В его ходе чиновник достал травматический пистолет и начал стрелять. На место приехали правоохранители.

Инцидент с руководителем областной психбольницы: смотрите видео

К слову, в полиции Полтавщины 17 декабря сообщили, что по факту конфликта между местными мужчинами открыто уголовное производство. Речь идет именно об инциденте с Виктором Волошиным.

"Сейчас следователями установлены все участники конфликта. Ими оказались местные мужчины (40, 57 и 72 года). Все трое участников конфликта получили телесные повреждения, степень тяжести которых сейчас выясняется", – пишут правоохранители.

Кроме этого, у 40-летнего полтавчанина – то есть, как отмечается, Волошина – следователями изъято устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями.

Экскаватор, которым чиновник влетел во двор / интернет-портал Полтавщина

Также на инцидент отреагировал отреагировал председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин. Он заявил, что сейчас продолжается служебное расследование, ситуацию также изучают правоохранители. Только после завершения проверок Пронин сможет дать свою оценку. В то же время глава ОВА добавил, что вопрос на контроле.