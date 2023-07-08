Оборона окупантів на Півдні крихка, Росія перекидає туди останні резерви: аналіз ІSW

Розгортання майже всього російського Східного угруповання військ та великих підрозділів Південного воєнного округу на лінії фронту на Півдні України означає одне – російська оборона на цій ділянці може бути крихкою.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. Аналітики вказали на слабкі місця ворога та спрогнозували, як розвиватиметься ситуація на полі бою найближчим часом на Півдні.

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Яка оборона ворога на Півдні

Зазначають, що єдиний резерв, який російські збройні сили мають на Півдні України, складається з частин 29-ї загальновійськової армії — найменшої загальновійськової армії Східного воєнного округу, яка має лише одне маневрове з'єднання: 36-ту мотострілецьку бригаду.

Б більше, частини 36-ї ОМБР брали участь у битві за Київ на початку 2022 року та билися під Вугледаром на початку 2023 року, тому, ймовірно, деградували та ослабли.

Що робитимуть окупанти

Російська оборона на Півдні України хоч і грізна, але не всесильна. Окупантам на Півдні, ймовірно, доведеться відступити на оборонні позиції без суттєвої підтримки з боку оперативних резервів, якщо українські війська здійснять оперативний прорив,

– вважають аналітики.

Тактичний відхід є надзвичайно складним військовим завданням, і незрозуміло, чи зможуть російські сили успішно відійти зі своїх перших рубежів на інші підготовлені рубежі у бойовому стані, особливо якщо ці сили — і сили, що стоять за ними в ешелоні — ослаблені та не підтримуються.

Загарбники відчувають тваринний страх

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що загарбники планують втечу з окупованого Маріуполя. Уже розроблений план передбачає "евакуацію" із міста до Росії колаборантів, документації та найбільш цінного майна.

У Маріуполі 28 травня через "бавовну" недалеко від міста загинули понад 100 російських військових.

! В ISW резюмували, що українські сили, ймовірно, роблять поступові зусилля щодо систематичного зниження бойової могутності Росії на півдні України з часом, підвищуючи слабкість російської оборони.