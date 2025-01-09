"Ще на рівні заявки": у легіоні "Свобода Росії" розповіли, як ФСБ проникає в опозицію

У легіоні "Свобода Росії", який наразі бореться проти окупаційної армії Путіна на фронті розповіли, що агенти ФСБ намагаються час від часу проникнути у їхні лави. Цього вдається уникати завдяки довгим перевіркам, які проводять у військовому формуванні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст "Спротив.ФМ" на ютуб-каналі легіону "Свобода Росії".

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Як у легіоні "Свобода Росії" вираховують агентів ФСБ

Легіонер "Ерік" розповів, що приблизно 20% заявок, які подають, щоб вступити до легіону "Свобода Росії" є фейковими. Це робиться, зокрема, для того, щоб перевантажити систему опозиціонерів, а також, щоб агенти ФСБ могли потрапити до лав цього військового формування.

Ось чому багато хто скаржиться в коментарях, що "довго перевірки йдуть". Саме тому йдуть. Спочатку потрібно вирахувати на рівні заявки, що це ефесбешник. Потім треба колись особисто людину побачити. Так, 20% мінімум – це "сміття", яке треба відсівати. І хтось серед цього "сміття" – ефесбешник. Пальцем конкретно не покажеш на когось, але…

– розповів "Ерік".

Російський опозиціонер, якого розшукує за його діяльність Путін, Ростислав Мурзагуров зазначив, що агенти, яких відправляє ФСБ чи ГРУ на виявлення потрібних даних щодо опозиціонерів, насправді мають, на його думку, дуже-дуже низький професійний рівень.

Як приклад Мурзагуров навів історію з дівчиною, на ім'я Номма Зарубіна. Вона відкрито писали у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", що "Крим наш", а також ходила на пропутінські мітинги.

"І ось вона з цим усім бекграундом приїжджає та впроваджується до опозиціонерів. Та й каже: "Я, до речі, ось опозиціонерка. Давайте, дорогі опозиціонери, з вами дружити". Вона там "на олівці" зараз у ФБР. Нині вони розслідують справу. Розкажуть, я думаю, багато чого цікавого, зокрема про російських опозиціонерів", – сказав Ростислав Мурзагуров.

Про ще один вид впровадження агентів ФСБ розповів легіонер "Савен". Зокрема, він навів приклад мітингу, який був після оголошення часткової мобілізації 300 тисяч росіян восени.

Проєкт "Весна" організували цей протест. Мало це приблизно такий вигляд, що просто злива, скрізь камери, світло. І ось не вистачало тільки: "Камера, мотор", там, типу, сказати і все. Тобто, люди зібралися. Вони справді вважали, що вони йдуть на протест,

– зазначив "Савен".

Водночас він зазначив, що партизанський рух "Чорний міст" довго розбирався щодо проєкту "Весна". І зрештою у "Чорному мості" й у легіоні "Свобода Росії" дійшли висновку, що "Весна" якимось чином пов'язана зі спецслужбами.

"Тому, що сам проєкт, він ніби існував кілька років. Але взагалі про них нічого не було чутно. Тобто, вони не займалися нічим. І тільки саме, коли почалися протести, вони почали збирати масово людей. Я просто пам'ятаю, там сплеск був, коли люди до них пішли на цей протест. Було зрозуміло, що тут щось не так", – підкреслив "Савен".

Ростислав Мурзагуров, своєю чергою, зазначив, що інколи люди, які намагаються нашкодити опозиції, свідомо працюють на ФСБ, а іноді просто трапляється ідіотизм. У цьому кейсі опозиціонер пригадав акцію "Фонду боротьби з корупцією", коли там вирішили "влаштувати перепис всіх, хто вийшов би обов'язково на протести, коли почалася б повномасштабна війна".