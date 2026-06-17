У Росії зафіксували гострий брак ракет для систем ППО через українські атаки, – CBS News

У Росії фіксують дефіцит ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300, які є ключовим елементом її ППО. Може створити додаткові можливості для українських ударів по цілях у глибині російської території.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на українських чиновників.

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Що відомо про ситуацію з російським ППО?

За даними ЗМІ, у Росії спостерігається нестача ракет-перехоплювачів, зокрема для систем С-300ПМ і С-400, які традиційно використовуються для захисту від крилатих і балістичних ракет.

У 2025 році Росія мала понад 400 таких ракет, однак у 2026 році їх кількість, за оцінками, суттєво скоротилася. Крім того, російські війська останнім часом використовують комплекси С-300 не лише як засоби ППО, а й для ударів по території України, що додатково виснажує запаси боєприпасів.

Аналітики видання зазначають, що Україна намагається посилити цей дефіцит, завдаючи ударів по російських системах ППО на окупованих територіях і в прикордонних регіонах. Це, у свою чергу, прискорює витрату російських ракет-перехоплювачів.

Українські посадовці також повідомляють, що Росія стикається з браком ключових компонентів для виробництва нових ракет, зокрема систем наведення та електроніки, через санкції та обмеження імпорту.

Водночас у розвідці наголошують, що Росія все ще зберігає частину сучасних систем ППО, здатних протидіяти українським ударам, однак їх ефективність і ресурси поступово знижуються.

Нагадаємо, українські далекобійні дрони дедалі частіше уражають цілі в глибині Росії, що свідчить про перевантаження та нерівномірність російської системи ППО. Навіть щільний захист не гарантує безпеки об'єктів, особливо під час масованих і комбінованих атак.

Експерт Павло Нарожний пояснює, що Росія не здатна рівномірно прикрити всю свою територію засобами ППО. Найбільший захист зосереджений навколо Москви, Санкт-Петербурга та окремих регіонів, тоді як у глибині країни системи оборони значно слабші або поодинокі.

За його словами, Україна застосовує тактику масованих ударів, коли одночасно запускаються сотні дронів різних типів. Спочатку дешевші безпілотники перевантажують російську ППО, після чого більш точні засоби уражають цілі, що різко знижує ефективність оборони.