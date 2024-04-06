Російська ППО збила свій літак над Кримом: розвідка Британії аналізує причини

Росія могла збити свій літак Су-27 над Кримом в кінці березня. Цей випадок не є технічною проблемою, а вказує на важливі моменти впливу ведення війни Україною.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 6 квітня.

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Що відомо про збиття своїх же літаків Росією

28 березня кримські телеграм-канали повідомили, що літак Су-27 був збитий російською протиповітряною обороною у небі над Кримом. Сталось це в результаті випадкового удару власних військових.

Тоді так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що літак впав через технічну несправність, а пілот вижив.

При цьому попередньо, за кілька днів до інциденту, 24 березня, Україна уразила військові цілі у Криму. Власне, це ймовірно, і призвело до підвищення готовності російської протиповітряної оборони на півострові.

Тиск посилюється

У розвідці Британії вважають, що у цьому випадку не йдеться про технічні проблеми. Натомість це свідчить про посиленням тиску і напруженості серед російських військових, яке викликане страхом перед майбутніми імовірними ударами України.

Зазначають, що ці інциденти підкреслюють брак ситуаційної обізнаності і координації між елементами російської армії та демонструють те, як на це впливають дії України.

"Україна завдала ударів по цілях у Севастополі та Чорноморському флоту Росії напередодні інциденту "дружнього вогню", що, швидше за все, призвело до приведення місцевої ППО в підвищену готовність", – ідеться у звіті аналітиків.

У звіті вказують, що раніше вже були непідтверджені повідомлення про подібні випадки, що відбувалися, як правило, після українських ударів по російських окупантах на незаконно захопленій території.