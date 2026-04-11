Блаженніший Святослав відверто висловився про російську православну церкву
- Блаженніший Святослав висловив занепокоєння щодо впливу російської православної церкви, яка перетворила релігію на зброю, що є проблемою для християнського світу.
- Європейська рада церков засудила доктрину "русского міра", підкресливши спротив світового християнства проти її інструменталізації та перетворення на зброю.
Вплив російської православної церкви досі залишається в Україні та за кордоном, і є викликом для нашого суспільства. Адже роки колонізації російською церквою українського народу ще даються взнаки.
Про це 24 Каналу розповів Блаженніший Святослав, Глава Української греко-католицької церкви, зауваживши, що наш ворог свідомо перетворив релігію на зброю. Це стає проблемою не лише для України, а й усього християнського світу.
Що думає Блаженніший Святослав про російську православну церкву?
Блаженніший Святослав пояснив, що зараз є відповідні закони, які пильнують, щоб не було інституційного впливу на Україну з держави-агресора. Однак церква – це не тільки якась церковна структура чи організація. Церква – це взаємини, звичаї, культура. Тому присутність російської релігійної культури в Україні є ще доволі сильною.
Часом люди навіть не усвідомлюють, що вони перебувають у сфері російської духовної культури. А держава-агресорка дуже вміло, вправно інструменталізує звичаї, релігійні почуття і перетворює їх на зброю. Це ми спостерігаємо не тільки в Україні, але й за кордоном,
– сказав він.
За його словами, деколи багато громадян України, переїжджаючи в країни Європи, приходять до українських громад і там вперше вчаться розмовляти українською мовою і навіть молитися по-українськи.
Тобто замість люди перебирають українські великодні та різдвяні звичаї замість російських. Саме в такий спосіб духовна українська культура починає звільняти народ від того колоніального російського впливу.
А насправді цей феномен не тільки інструменталізації релігії, а й перетворення її на зброю, є чітко присутній в останніх мутаціях доктрини, зокрема, політичної доктрини Російської православної церкви,
– наголосив Блаженніший Святослав.
Він зауважив, що Європейська рада церков офіційно засудила доктрину "русского міра", назвавши її юридичною. Це рада церков, до якої належать не тільки православні церкви різних країн Європи, але й протестантські. Отже, є певний спротив з боку світового християнства різних конфесій проти такого перетворення християнства на зброю. І це не просто так – тут мовиться про вірогідність християнської проповіді.
Він додав, що коли сучасна людина чує, що той, хто проповідує Бога, який є любов'ю, потім перетворює релігію на засіб, який вбиває, то він перестає довіряти такому релігійному діячеві чи релігійній структурі. Тому доктрина "русского міра" є викликом для вірогідності християнської проповіді у третьому тисячолітті.
Як російська православна церква толерує війну?
- Так званий "Всесвітній російський народний собор", який очолює голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кіріл, видав наказ, у якому війна проти України називається "священною".
- У цьому наказі є згадки і про "руский мір" як "духовного і культурно-цивілізаційного феномена", що поширюється "істотно далі” державних кордонів як сучасної Росії, так і "великої історичної Росії".
- Крім того, в Кремлі визначили нових церковних кураторів для роботи щодо України. Зокрема, Кирило пробує заслужити повагу з боку Путіна, його оточення, ФСБ та пропонує йому нові інструменти для ідеологічної окупації України.
- Патріарх Кирило навіть назвав Володимира Путіна "справжнім православним вождем". Він вважає, поява такого лідера є свідченням "чуда божого".