3 російські канали хочуть визнати терористичними організаціями

3 російські канали дезінформують своїх глядачів та поширюють наративи про "русскій мір". В Україні просять розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями.

З відповідним проханням до правоохоронців звернулася Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Організація провела моніторинг цих телемовників і виявила докази того, що вони ретранслюють роспропаганду.

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Що не так з "RTR Планета", "Россия 24" та "Первый"

Нацрада ТРМ повідомляє, що Росія має частку власності в "RTR Планета", "Россия 24" та "Первый". Ці телеканали систематично підбурюють своїх глядачів до підтримки війни проти України.

Моніторинг, який провели в Нацраді ТРМ показав, що канали поширювали серед аудиторії терористичні наративи. Зокрема вони дезінформували та прибрехали про ракетний удар по Вінниці, теракт в Оленівці та обстріл по станції Чаплине.

Що телеканали навіювали про удар по станції Чаплине / Інфографіка Нацради ТРМ

У своєму зверненні до правоохоронців Нацрада ТРМ наголошує, що виправдання злочинів Росії, пропаганда та заклики до війни в Україні – це те рішення, яке самостійно приймали редакції. Тому відповідальність за них лежить на мовниках, керівництві та журналістах цих телеканалів.

Результати моніторингу щодо пропаганди стосовно ракетного удару по Вінниці / Інфографіка Нацради ТРМ

Регулятор просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності,

– йдеться у листі-зверненні.

Терористичні наративи телеканалів про теракт в Оленівці / Нацрада ТРМ

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Як знешкодити роспропаганду: думка експерта

Російські пропагандисти ще з 2014 року навіюють своїм співгромадянам наративи, які вигідні кремлівській владі. Навіть припустити, що роспропаганду можна зупинити, здається нереальним.

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що єдиний варіант – це просто відключити російське телебачення. Він припускає, що якби вдалося зламати систему мовлення країни-агресорки, то й ставлення росіян до війни в Україні могло б дещо змінитися.

Іван Ус зауважує, що допоки працює ростелебачення – вони живуть в уявному світі. Однак, якби цей постійний потік фейків та навіювання знешкодили, росіянам довелося б зіткнутися з суворою реальністю.

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