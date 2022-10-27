3 російські канали хочуть визнати терористичними організаціями
Джерело:Нацрада ТРМ
3 російські канали дезінформують своїх глядачів та поширюють наративи про "русскій мір". В Україні просять розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями.
З відповідним проханням до правоохоронців звернулася Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Організація провела моніторинг цих телемовників і виявила докази того, що вони ретранслюють роспропаганду.
Читайте також Брати-егоїсти: як і чого домагається російська пропаганда у Франції та Італії
Що не так з "RTR Планета", "Россия 24" та "Первый"
Нацрада ТРМ повідомляє, що Росія має частку власності в "RTR Планета", "Россия 24" та "Первый". Ці телеканали систематично підбурюють своїх глядачів до підтримки війни проти України.
Моніторинг, який провели в Нацраді ТРМ показав, що канали поширювали серед аудиторії терористичні наративи. Зокрема вони дезінформували та прибрехали про ракетний удар по Вінниці, теракт в Оленівці та обстріл по станції Чаплине.
У своєму зверненні до правоохоронців Нацрада ТРМ наголошує, що виправдання злочинів Росії, пропаганда та заклики до війни в Україні – це те рішення, яке самостійно приймали редакції. Тому відповідальність за них лежить на мовниках, керівництві та журналістах цих телеканалів.
Регулятор просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності,
– йдеться у листі-зверненні.
Зауважте Критика російської влади Скабєєвою чи Соловйовим: чому це не заважає Путіну
Як знешкодити роспропаганду: думка експерта
Російські пропагандисти ще з 2014 року навіюють своїм співгромадянам наративи, які вигідні кремлівській владі. Навіть припустити, що роспропаганду можна зупинити, здається нереальним.
Головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що єдиний варіант – це просто відключити російське телебачення. Він припускає, що якби вдалося зламати систему мовлення країни-агресорки, то й ставлення росіян до війни в Україні могло б дещо змінитися.
Іван Ус зауважує, що допоки працює ростелебачення – вони живуть в уявному світі. Однак, якби цей постійний потік фейків та навіювання знешкодили, росіянам довелося б зіткнутися з суворою реальністю.
До теми – Російська пропаганда деградувала: дивіться відео