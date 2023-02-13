Російський наратив "Україна не зможе перемогти" зазнав невдачі: аналіз пропаганди від ISW

Росія цілеспрямовано використовувала наративи про "другу армію у світі", "3 дні" та інші. Це було дуже вигідно російському керівництву, аби переконати країни Заходу у тому, що Україні вже не раціонально допомагати.

"Україна не зможе перемогти" кричали пропагандисти з усіх усюд. Західна зброя нічим не допоможе, адже російське військо врази більше, аніж українське.

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Аналітики проаналізували мотиви російської пропаганди

Експерти Інституту вивчення війни розповіли, як змінювалася і на що була спрямована російська пропаганда у різні періоди повномасштабного вторгнення. Аналітики зазначають, що основний наратив Кремля – "Україна не зможе перемогти", який пропагандисти вкладали у свої тези впродовж останнього року, мав декілька основних цілей.

На початку війни російська пропаганда активно переконувала весь світ у тому, що в України немає шансів на перемогу. Київ обіцяли захопити за 3 дні, а військо окупантів подавали, як "другу армію у світі".

Такі нарації мали на меті зупинити Західних партнерів у передачі сучасного озброєння. Мовляв, немає сенсу допомагати Україні, адже вона вже програла.

Обидві версії наративу — очікуваний бліцкриг на початку війни та враження нестримного, якщо повільного, просування під час її другого етапу — були частково призначені для стримування надання західної допомоги,

– зазначили в ISW.

Згодом, рупори Кремля змінили концепцію. Вони почали прибільшувати незначні успіхи російської армії або ж узагалі вигадувати їх. Потрібно було стабілізувати внутрішню ситуацію в країні та переконати населення, що все йде "по плану".

Крім того, пропагандистські ЗМІ постійно тримали інфополе в напрузі, щоб деморалізувати українців. У вересні – листопаді 2022 року країна-агресорка почала погрожувати своїм ядерним потенціалом.

Основним мотивом брязкання ядерною зброєю було бажання стримати Захід від активної військової допомоги Україні, а також страх подальшого контрнаступу ЗСУ. Тому Кремль неодноразово "вкидував" в інфополе тези про ескалацію конфлікту.

Путін часто використовував тонко завуальовані ядерні загрози, щоб спроєктувати ідею про те, що Росія є великою державою, з якою Захід повинен уникати конфронтації,

– пояснили аналітики.

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Росія частково відновила свій інформаційний вплив у світі

Росія філігранно десятиліттями впливала на Захід. Варто лише згадати, що у Мінському переговорному процесі Росія була не учасницею конфлікту, а лише "посередником".

Останнім часом пропаганда Кремля зазнавала поразки за поразкою та потроху втрачала свій вплив. Однак зараз аналітики ISW констатують, що Кремль знову відновлює свої інформаційні кампанії, спрямовані на відтермінування надання зброї Західними партнерами.

Також своїми ІПСО агресор намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Кремль намагається зламати єдність українського народу та розсварити його.



Як не піддаватися на ІПСО росіян / Інфографіка 24 Каналу