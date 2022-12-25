Російська пропаганда для дітей: за досягнення в карате – медальки зі зброї "фашистів"

У Росії на мізки намагаються впливати ледь не з пелюшок, поки критичне мислення не розвинуте, а слова дорослих сприймаються як істина. Хоча, якщо подивитися на понад 140 мільйонну націю, вік там не дуже то й має значення.

Так, на московському дитячому фестивалі з карате "Юний майстер" вирішили нагороджувати медальками з символами справжніх сучасних нацистів – літерами V і Z. Про це повідомили у російських ЗМІ, пише 24 канал.

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Криві медальки "ковалів Донецька"

Як заявили організатори, ці медалі нібито виготовлені ковалями окупованого Донецька з "осколків НАТОвських боєприпасів", якими нібито обстрілюють "міста Росії". Одна фраза – суцільна нісенітниця у кожному слові. Ба більше, керівник клубу карате Костянтин Бєлий розповів, що ці медалі зробили з уламків HIMARS.

Нагородження за призові місця буде звичайними медалями, а ці – всім, як учасникам турніру,

– розповіли на дитячому спортивному фестивалі.

Зазначимо, що виготовлені ці нагороди настільки криво, що й самі учасники фестивалю могли б власними руками зробити й краще. А нагороджують ними дітей віком 10–15 років із різних регіонів країни.

Пропаганда для найменших

Організатор змагань розповів, що зараз не всі діти зрозуміють зміст цих медалей, але обов'язково зрозуміють, коли підростуть. При цьому й у своєму поясненні він прямо каже, що це – пропаганда, над якою дорослі росіяни лише посміються (хоча ми б не були настільки впевненими у рівні свідомості російського населення).

Вручати треба саме дітям — тим, чия свідомість ще формується, щоби сформувати правильні орієнтири. Їм треба пояснювати. Доросла людина посміється та викине, скаже, що це фуфло та пропаганда,

– сказав Костянтин Бєлий.

Дивовижно, що під "правильними орієнтирами" у росіян передбачається вторгнення у чужу державу зі зброєю в руках, вбивства та звірства над мирним населенням та справжнісінький терор – суцільні цинізм й ницість. На думку Бєлого, такі криві зірочки – це метод виховання патріотизму. Що ж, яка країна – такі й цінності.

Медалі для каратистів / фото із соцмереж

Зазначимо, що користувачі соцмереж відверто сміються над цим задумом:

Причому уламки було вилучено з центру прийняття рішень Рогозіна.

Якщо потирати цю медаль можна відчути запах наддержави.

А чому не бойового комара в епоксидці?

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