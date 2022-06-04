Російська пропаганда, – Генштаб про "провал контрнаступу в Сєвєродонецьку"

Донбас став найзапеклішим місцем бойових дій в Україні. Важкі бої тривають у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Про ситуацію у Сєвєродонецьку розповіли в коментарі 24 каналу в Генеральному штабі Збройних Сил України. Росіяни поширюють фейки про те, що там відбувається.

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Російська пропаганда про Сєвєродонецьк

Російські окупанти стверджують, що український "контрнаступ на Сєвєродонецьк провалився". Ворожа пропаганда поширює брехливі наративи, що наші війська буцімто відступили аж до Лисичанська. При цьому кажуть, що нібито ЗСУ зазнали великих втрат.

Ми в контрнаступ на Сєвєродонецьк не йшли. Це пропаганда,

– заявили військові.

При цьому була інформація, що в місті тривають вуличні бої і це наші військові завдають великих втрат російським загарбникам.

Що відбувається в Сєвєродонецьку

Російські загарбники досі проводять штурм міста. Вони захопили велику його частину, але з величезними й нечуваними втратами для них. Та наші воїни стоять до останнього, не здаються й мужньо обороняють місто всіма силами. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що ворог хотів відрізати місто, тому обстріляв ще один міст. Також російські загарбники постійно отримують підсилення для наступу. Зокрема, вони отримали підсилення – мобілізаційним резервом 2-го армійського корпусу.

Та нашим захисникам навіть у такій складній ситуації вдається відбиватись у Сєвєродонецьку й навіть брати ворогів у полон. Так, у Сєвєродонецьку нацгвардійці 3 червня підбили російський танк. Окрім того, герої взяли у полон 2 окупантів. Російські окупанти навіть намагалися втекти, але їм це не вдалося. Це свідчить про майстерність наших військових і те, що ворогу нелегко бути на нашій землі.

На жаль, у боях під Сєвєродонецьком гинуть не лише військові, але й цивільні та журналісти. Там тривають запеклі бої, через що поранення отримали двоє міжнародних журналістів. Також вбили їхнього водія. Це були репортери міжнародної агенції Reuters, які потрапили під обстріл. Водія, який загинув, надали журналістам бойовики.

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