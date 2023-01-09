Для них – це війна по телевізору, – політолог про російську пропаганду

Російські пропагандисти ладні вигадати і перебільшити все, що завгодно, аби показувати народові хоч якісь "успіхи" російської армії. Однак перемагає не той, хто багато говорить, а той, хто багато діє.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він переконаний, що зі збільшенням постачання до України західної зброї, вона деокупуватиме все більше територій.

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Для росіян характерно оголошувати про якісь просування та псевдоперемоги, не дочекавшись офіційної інформації та підтвердження.

Для більшості росіян ця війна має телехарактер. Себто це війна, за якою вони, мов за Олімпійськими іграми спостерігають по телевізору,

– зауважив політолог.

Росіяни не знають правди

Натомість для українців – це зовсім інша війна, бо вони беруть безпосередню участь в ній, підкреслив Гладких. Він припускає, що в Росії досі є люди, які переконані, що Херсон контролюється Росією, а Маргаріта Симоньян розповідала, що Росія взяла Київ.

"Блискавичний за своєю маразматичністю і фантасмагоричністю ефір, де вона сказала: "Не будемо лукавити, ми ж насправді Київ взяли"", – іронічно додав Гладких.

До перемоги ведуть дії, а не слова

Експерт переконаний, що врешті війну виграють не ті, хто розповідає про це по телебаченню, а ті, хто ціною втрат, зброєю буде займати певну територію. За винятком перших місяців війни, росіяни не мають територіальних просувань, а Україна деокупувала значну частину території, які захопили росіяни.

Гладких вважає, що ці успіхи українська армія буде повторювати, особливо після збільшення військової допомоги, після візиту Володимира Зеленського до США.

Після візиту двох сенаторів до України, які високо оцінили облік та звітність щодо використання зброї, отриманої від партнерів, я думаю, що обсяги допомоги будуть зростати,

– додав спікер.

Їхня пропаганда далека від реальності

Гладких припускає, що потенціал української армії уже в близькі терміни дозволить звільняти окуповані території.

А вони вкотре продовжують розказувати по телевізору, що знищили 15 батарей Patriot, і навіть один супутник Ілона Маска зійшов з орбіти. І все це завдяки Пригожинсько-Рогожинським, бо вони обоє однакові блазні, – іронічно зауважив спікер.

Він називає російську пропаганду маячнею, її аналізувати цікаво лише з погляду того, як вона працює. Однак з реальністю вона не має нічого спільного. Її функція, на думку політолога, є компенсаторною.

"Вони в своїй програмній пропаганді намагаються продемонструвати глядачам те, чого давно вже немає на полі бою", – резюмував Гладких.

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