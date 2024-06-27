Кого з українських публічних осіб найбільше цитує роспропаганда: дослідження InfoLight․UA

Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA провела дослідження, кого найбільше з українських публічних осіб цитує російська пропаганда. За результатами група виділила 40 осіб, чиї цитати використовують окупанти.

Загалом InfoLight․UA за період з 26 травня по 25 червня 2024 року обробила 27 500 новин на п'яти найбільш відвідуваних російських сайтах.

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Чиї цитати найбільше використовує Росія у пропаганді

Дослідницька група виявила, що серед найцитованіших російською пропагандою українців виявилися Олег Соскін, Сергій Кривонос, Олег Старіков, Мар’яна Безугла та Ігор Лапін.

Представники групи зазначили, що Олег Соскін – беззаперечний улюбленець російської пропаганди. В InfoLight․UA припустили, що, оскільки він, ймовірно, не перебуває в Україні, то може узгоджувати свої заяви з тими, хто їх поширює. Однак це лише думка, а не конкретне звинувачення.

Сергій Кривонос – потрапляє в російські новини, оскільки є гострим критиком чинної влади. Олег Старіков, найбільш дивний в цьому рейтингу лідер, бо фактично невідомий в Україні і робить різні суперечливі заяви, наприклад – щодо наближення генеральної битви російсько-української війни,

– зазначили дослідники.

40 найцитованіших українців у російській пропаганді / Скриншот 24 Каналу

Туди ж потрапила і Мар'яна Безугла, яка є постійним публічним критиком українського військового командування. Також роспропаганда цитує й Ігоря Лапіна – українського юриста, депутата Верховної Ради України VIII скликання, військовика у відставці.

"В період війни на Сході України (Ігор Лапін – 24 Канал) командував 2 штурмовою ротою "Захід" 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" ЗСУ, сформованої переважно з добровольців Волині. Один з лідерів українського сегмента ютубу за кількістю та охопленням відео, які гостро критикують фактично все, що пов'язано з рішеннями військово-політичного керівництва країни", – зазначено у дослідженні.

Також, зазначають дослідники, критичні заяви Лапіна часто стосуються керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. При тому, що сам Лапін має значно нижче військове звання та досвід для подібних тверджень, а його військова освіта – Курганське вище військово-політичне авіаційне училище.



Кого найбільше цитує роспропаганда з українців / Скриншот 24 Каналу

Які результати дослідження зробила група

В InfoLight․UA наголосили, що російська пропаганда працює достатньо технологічно. Так, розуміючи що прямі фейки або посилання на якісь власні джерела викликають сумнів навіть у власних жителів, дуже значний об'єм новин про події в Україні вони генерують з посиланням на українські джерела.

Звісно, до "українських джерел" можна зарахувати Шарія, Царьова або інших втікачів, і це російська пропаганда робить, подаючи новину в стилі "експрем'єр України заявив" (мова про Азарова) або "український політолог заявив" (Володимир Скачко),

– мовиться у дослідженні.

Проте ідеальний варіант, коли джерелом інформації стають ті, кого ніяк не можна пов’язати з Росією.

І тут дослідники розділили отримані результати на умовні три групи:

військові, критичними інтерв'ю яких маніпулюють.

представники державних або комунальних установ, енергетичних підприємств тощо, які коментують ситуацію передовсім в енергетиці. Зрозуміло, що тут не уникнути фраз, які Росія подасть як "ситуація з енергетикою наближається до катастрофи".

політики. Це найцікавіша категорія. І в ній є беззаперечні "лідери", про яких наголошено на початку.

У групі також наголосили, що з усіх новин обирали лише ті, де українські публічні особи своїми заявами, виступами, дописами в соцмережах тощо ставали окремим інформаційним приводом.