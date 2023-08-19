Соловйов вирішив розповісти Німеччині, де її "справжні" кордони
Російський пропагандист Владімір Соловйов не припиняє істерити. Цього разу він вирішив поговорити про "справжні" кордони Німеччини.
На 24 Каналі прокоментували чергову божевільну заяву "рупора Кремля". Соловйов вважає, що мали б лишитись ФРН і НДР.
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"Хто взагалі сказав, що Федеративна Республіка Німеччина повинна бути в тих кордонах, у яких вона існує? Хто це вирішив?" – обурився пропагандист.
Хтось у залі відповів "американці", і Соловйов погодився. На його думку, Німеччина – це "окупована земля".
Соловйов видав божевільну заяву про Німеччину: дивіться відео
Пропагандисту "болить" доля колишньої НДР
"А куди поділась Німецька Демократична Республіка? Що, була демократична процедура?" – намагався пожартувати Соловйов, але якось не дуже вдалось.Німецька Демократична Республіка (НДР) – маріонеткова соціалістична німецька держава, утворена 7 жовтня 1949 року на території, підконтрольній СРСР (зокрема, радянський сектор Берліна). Проіснувала до Возз'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року.
А далі Соловйова понесло. Він заявив, що можна відновити кордони не тільки НДР, а й СРСР та Югославії. Світовим лідерам було б це дуже цікаво послухати.
Що ще верещав Соловйов на російському ТБ
- Заяви про "загнівающій Запад" не заважають пропагандисту купувати там нерухомість і відправляти туди на навчання дітей. Коли йому про це нагадали, він чомусь почав емоційно виправдовуватись. Мовляв, його "неймовірно талановиті і розумні" сини свідомо повернулись до Москви.
- Раніше Соловйов обізвав Mercedes-Benz "нацистською св**отою". Він не зміг стримати емоцій через те, що німецька автомобільна компанія повністю відключила російських дилерів від свого програмного забезпечення.
- Крім того, пропагандист обурювався падінням національної валюти. Мовляв, центробанк зневажає російський народ.